Oslo (dpa) Die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Kaci Kullmann Five, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilte das Nobelkomitee am Montag der Nachrichtenagentur NTB mit. Die ehemalige Politikerin war an Krebs erkrankt und hatte die Verleihung des Friedensnobelpreises im Dezember bereits ihrer Vertreterin überlassen müssen. Kullmann Five hatte die Leitung des Nobelkomitees erst 2015 übernommen. Sie gehörte dem Gremium seit 2003 an. Vorher war sie politisch aktiv und hatte wichtige Posten in der Wirtschaft inne. In den 1990er Jahren war Kullmann Five war die erste Frau an der Spitze der konservativen Partei Høyre.