artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem tödlichen Überfall auf einen 61 Jahre alten Mann in Berlin-Marzahn ist sein 22-jähriger Sohn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte habe seinen Vater heimtückisch und aus Habgier ermordet, begründete das Landgericht am Montag sein Urteil. Ein mitangeklagter Freund des Sohnes muss wegen Raubes mit Todesfolge zwölf Jahre ins Gefängnis. Die beiden Männer hätten ihr Opfer im März 2016 in dessen Wohnung plötzlich attackiert, hieß es. Der Sohn habe seinen arglosen Vater von hinten gewürgt, ihn geschlagen und durch mehrere Messerstiche getötet. Die Angreifer raubten den Angaben zufolge knapp 4000 Euro.