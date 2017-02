artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) "Español, por favor!" Diese Rufe aus dem Publikum zu Beginn des Konzertes von "The Havanna SuperQ" machten deutlich, dass die Gäste in der Orangerie große Lust auf spanische Klänge und Latino-Rhythmen hatten.

Ein Hauch Havanna: Das Ensemble brachte kubanische Klänge und Rhythmen in die Orangerie. Für den Großteil der Gäste wurden die Sitzplätze fast schon überflüssig, so groß war die Lust zu tanzen.

Alberto Munoz, seines Zeichens renommierter Posaunist und Kopf der "Havanna SuperQ", wollte sich mit seinen Zuhörern auf eine Umgangssprache für den Abend einigen. Die wenigsten von ihnen dürften der spanischen Sprache mächtig gewesen sein, doch das spielte überhaupt keine Rolle. Denn das Quintett drückte mit seiner Musik Emotionen und Sehnsüchte so eindringlich aus, dass die Liedtexte eher zur Nebensache gerieten.

Gemeinsam mit der Posaune kreierten Bata-Trommeln, Piano und Trompete Klänge und Rhythmen, die sofort Lust auf einen Besuch in der kubanischen Hauptstadt machten. Erinnerungen an den "Buena Vista Social Club", einen weltweit bekannten Club im Havanna der 1940er-Jahre, wurden wach. Sängerin Sonya Hernandez sang zu diesen Melodien von Liebe und Leidenschaft. Ihre raue, dunkle Stimme transportierte große Emotionen und sorgte bei einigen Gästen sicherlich für Gänsehaut.

Dazwischen spielten die Musiker immer wieder Instrumental-Soli, in denen sie jeweils ihre Virtuosität unter Beweis stellen konnten. Sie alle haben schon die Bühnen dieser Welt gesehen und vermittelten pure Freude an der Musik. So dauerte es kaum zwei Lieder, bis sich ein beachtlicher Teil des Publikums in dem beinahe ausverkauften Saal dazu hinreißen ließ, im Takt der Musik die Hüften zu schwingen oder wenigstens zu applaudieren.

Sitzplätze wurden im Vorfeld nicht zugewiesen. Für die besonders bewegungsfreudigen Gäste wurden außerdem die letzten beiden Stuhlreihen kurzerhand durch Stehtische ersetzt, sodass getanzt werden konnte. "Eigentlich müsste man bei solcher Musik komplett auf Stühle verzichten. Man bekommt bei diesen Klängen sofort Lust zu tanzen", waren sich Elke und Norbert Hansen aus Oranienburg einig.

Die etwas betagteren Zuhörer wiederum waren vermutlich dankbar für ihre Sitzgelegenheiten. Auch musste sich der ein oder andere Gast erst einmal mit den exotischen Klängen anfreunden. Die kubanischen Melodien wurden mit Elementen des Jazz gemischt, und diese Musikrichtung ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Doch das Ensemble strahlte eine derartige Lebensfreude aus, dass es spätestens beim letzten Lied "Guantanamera" das Publikum von den Sitzen riss. Sie feierten gemeinsam mit dem Ensemble den Abschluss dieses musikalisch beeindruckenden wie erfrischenden Abends.