Mercedes bindet Wolff und Lauda bis 2020

«Ihr erneuertes Bekenntnis trägt dazu bei, den Erfolgskurs auch in den nächsten vier Jahren fortzusetzen», sagte der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche in einer Mitteilung am Montag. «Toto und ich bilden eine perfekte Partnerschaft bei Mercedes», kommentierte Lauda, der am Mittwoch seinen 68. Geburtstag feiert.

Wolff und Lauda formten Mercedes zusammen mit dem ehemaligen Technik-Direktor Paddy Lowe nach der Rückkehr als Werksteam zur Saison 2010 wieder zu einem Erfolgsteam. Das österreichische Duo ließ seinen beiden Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg praktisch freie Fahrt für packende WM-Duelle. Heraus kamen drei Fahrertitel durch Hamilton 2014 und 2015 und Rosberg 2016. Zudem gewann Mercedes in den Jahren jeweils auch souverän die Konstrukteurs-WM.

«Die vergangenen paar Jahre waren einige der schönsten, die ich in der Formel 1 erlebt habe», sagte der Lauda, der in seiner bewegten eigenen Fahrerkarriere selbst drei Mal den Titel geholt hatte. «Ich komme jeden Tag ins Werk und bin stolz darauf, das Privileg zu genießen, diese inspirierende Mannschaft repräsentieren zu dürfen», sagte Wolff, der zu seiner aktiven Zeit bei Amateur-Langstreckenrennen an den Start gegangen war.

Der 45 Jahre alte Wolff kam 2013 von Williams zu Mercedes, ist dort auch der Motorsportchef. Dem gebürtigen Wiener gehören 30 Prozent des Teams, Lauda ist im Besitz von 10 Prozent. Er war Ende 2012 zu Mercedes gestoßen. Seit der Übernahme der Teamführung durch die beiden zusammen mit Lowe habe Mercedes die hohen Erwartungen von Mercedes sogar noch übertroffen, betonte Zetsche. «Ein Schlüsselfaktor war dabei die Kombination aus Totos unternehmerischer Kompetenz und Nikis großer Erfahrung.»

Die Länge des neuen Vertrags sei mit der Laufzeit des sogenannten Concorde Agreements abgestimmt, heißt es in der Mitteilung. Die Formel-1-Verfassung, die vor allem die Verteilung der Einnahmen auch noch unter den neuen Besitzern Liberty Media aus den USA regelt, endet ebenfalls mit der Saison 2020.

«Der Erfolg ist nie abhängig von einzelnen Personen - es geht darum, dass die richtige Gruppe an Menschen zusammenkommt, sich ein gemeinsames Ziel setzt und dann ihre Fähigkeiten richtig einsetzt, um dieses Ziel zu erreichen», sagte Wolff zum Erfolgsgeheimnis des Austria-Duos in Diensten des deutschen Rennstalls. Trotz erneuter umfassender Regeländerungen und dem Rücktritt von Rosberg treten die Silberpfeile mit Neuzugang Valtteri Bottas und Hamilton auch in der kommenden Saison als Favoriten an.