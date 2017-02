Optik besiegt die Volkssportler

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Gastgeschenke gab es keine inDennoch lobte VSG-Trainer Simon Rösner nach dem Abpfiff am Vogelgesang: "Danke für die Gastfreundschaft, wir sind hier sehr freundlich aufgenommen worden, das ist leider nicht mehr überall so in dieser Liga."

Ball im Blick, Gegner am Boden - eine fürs Spitzenspiel symbolhafte Szene mit Rathenows Kapitän Jerome Leroy. Mit 3:0 stürzte der FSV Optik am Samstag den Tabellenführer aus Altglienicke und ist neuer Oberliga-Spitzenreiter. © harzmann

Die Volkssportgemeinschaft (VSG) Altglienicke musste allerdings anerkennen, dass der FSV Optik am Samstagnachmittag verdient die Tabellenführung in der Oberliga-Nord übernahm. Drei Tore schossen die Gastgeber. Erstmals in dieser Saison hielt bei ihnen sogar die Null. Doch in der Rückrunde, die am Samstag begann, stehen noch 14 Ligaspiele für die Rathenower aus.

Da die Altglienicker VSG aus dem Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick mit einem Spiel im Rückstand liegt, befindet sie sich noch im Vorteil. Zumal jetzt die Rathenower die Gejagten sind. Bereits am kommenden Samstag haben es die beiden Verfolger in den Händen, die Karten an der Tabellenspitze neu zu mischen.

Während die VSG Altglienicke (Platz 2) den Malchower SV (Platz 11) empfängt, muss der FSV Optik beim Tabellendritten SV Lichtenberg 47 bestehen. Mit einem Sieg könnten diese Berliner den Abstand zu den Havelländern auf zwei Punkte verkürzen. Zudem würden die Lichtenberger den Tabellenführer stürzen, wenn Altglienicke gleichzeitig sein Heimspiel gewinnt. Andersherum könnte der FSV Optik mit einem Auswärtssieg den Abstand zu den Lichtenbergern auf acht Punkte vergrößern. Da ist was los in der Oberliga Nord! Das nächste Heimspiel in Rathenow findet erst am 11. März statt. Denn nach dem Gastspiel in Lichtenberg müssen sie Optiker nach Malchow. Am 19. März spielen sie bei Victoria Seelow. Und am 26. März kommt es am Vogelgesang zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen des FSV Optik mit dem FC Energie Cottbus.

Das ist eines der beiden Halbfinalspiele im Landespokal, den die Rathenower nach 2012 im Jahr 2014 erneut gewannen. Inzwischen gab es Neuerungen: der Finalist 2017 wird am 25. Mai zu sehen sein. Alle Finalspiele auf den Länderebenen, zu die Christi Himmelfahrt ausgetragen werden, sind in einer ARD-Konferenz zu sehen. Bekanntlich zieht der Finalsieger in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Die Cottbusser schafften 1997 als damaliger Regionalligist die Finalteilnahme. Anschließend stiegen sie in die 2. Liga auf. Letztmals holten sie 2015 den Pokal im Land Brandenburg.