Nach Führung bei Grün-Weiß Bergfelde eingebrochen

Oranienburg (OGA) Das einzige Pflichtspiel auf Fußball-Kreisebene wurde am Sonntag zu einem torreichen Duell. Mit 5:3(3:1) setzte sich die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Bergfelde in der 1. Kreisklasse West beim Oranienburger FC Eintracht III durch.

Ordentlich begonnen: Der OFC Eintracht III (in Blau) spielte gegen Bergfelde II anfangs gut auf, ließ sich dann aber das Heft aus der Hand nehmen. © MZV

Die Gastgeber führten früh (siehe nebenstehende Statistik), ließen sich aber das Heft aus der Hand nehmen. Warum? "Das können wir uns auch nicht erklären", sagt OFC-Trainer Heiko Parpat. "Wir haben in der ersten Viertelstunde sehr stark gespielt. Dann kam der Einbruch." Auch in der Analyse nach der Begegnung gab es keine Antwort auf die Frage. "Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen. Das hat sich wie ein roter Faden durch das Spiel gezogen", erklärt der Oranienburger Coach.

Zur Pause lag Bergfelde 3:1 in Führung. In Halbzeit zwei gelangen Oranienburg zwar weitere Tore. Doch hatten die Gäste immer den passenden Konter parat. Das Bergfelder Erfolgsrezept waren in dieser Partie punktgenaue Diagonalpässe. Für den OFC nicht zu verteidigen sorgten diese immer wieder für Gefahr.