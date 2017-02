artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundesregierung hat Russland vorgeworfen, es torpediere mit der Anerkennung von Pässen aus den Separatistengebieten die Bemühungen um eine Befriedung der Ukraine. Ein von Präsident Wladimir Putin am Wochenende unterzeichnetes Dekret sei ein "eindeutiger Verstoß" gegen Geist und Zielsetzung der Friedensvereinbarungen von Minsk, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Montag in Berlin. Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen sagte er, "dass wir das natürlich nicht auf sich beruhen lassen werden".