Schwedt (MOZ) Seit den Morgenstunden läuft an vier Schulen in der Uckermark ein Polizeieinsatz.

Polizeieinsatz an Schulen in der Uckermark

Polizeieinsatz an Schulen in der Uckermark © MOZ/Oliver Voigt

An den Gymnasien in Schwedt, Angermünde, Templin und Prenzlau wurden Taschen der Schüler untersucht.

Nach Polizeiinformationen ist von Unbekannten am Sonntag eine Drohung per Mail abgesandt worden, die eine Gefahr für Leib und Leben androht,was genau, erklärte die Polizei nicht. Die Mail wurde am Montagmorgen gelesen. Zur Stunde dauert der Einsatz zur Gefahrenabwehr an den Schulen noch an. Der Schulbetrieb soll uneingeschränkt

weiterlaufen. Die Polizei versperrt lediglich Fremden den Zutritt.