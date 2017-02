artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Polizei will jetzt zentral gegen professionell organisierte Viehdiebstähle im Land vorgehen. "Wir sind derzeit intern in den Abstimmungen", sagte Polizeisprecher Mario Heinemann der Deutschen Presse-Agentur am Montag. In den vergangenen zwei Jahren hatten sich zwischen Elbe und Oder Rinderdiebstähle gehäuft. Zuletzt stahlen Viehdiebe 30 Rinder aus einem Landwirtschaftlichen betrieb in Jänschwalde (Spree-Neiße). Es war in diesem Jahr bereits der fünfte Übergriff, der Sachschaden beträgt Zehntausende Euro.