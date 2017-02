Forderung im Karneval: "Kinder an die Macht!"

artikel-ansicht/dg/0/

Buschow/Garlitz (MOZ) Der Garlitzer Fünferrat unter der Leitung von Gudrun Lewwe hat Samstagabend die 35. Session des Garlitzer Carneval Clubs (GCC) eröffnet. Der Saal der Gaststätte Märkische Heide in Buschow war restlos ausverkauft. Das Publikum hatte zur ersten Veranstaltung der Saison gute Laune schon mitgebracht, sodass die Stimmung von Anfang an sehr ausgelassen war. Es folgte ein Programm mit mehr als 75 Mitwirkenden.

"Kinder an die Macht": Zoé in der Bütt.

Als Erstes verlas das Prinzenpaar, Torsten I. und Steffi III., die Proklamation und eröffnete die Kussfreiheit. Das närrische Pärchen stammt aus der Kreisstadt Rathenow. Steffi und Torsten Böhm sind auch im nichtnärrischen Leben ein Paar.

Mit Gardetänzen kam dann Bewegung in die Gaststätte. Im Anschluss betrat eine Altbekannte des Garlitzer Karnevals die Bühne. Mit kuriosen Geschichten über Menschen und Begebenheiten aus ihrem Heimatdorf brachte die Eierfrau Katrin Sommerfeld das Publikum zum Schmunzeln.

Ihr Tanztalent zeigten die Tanzmariechen Jona Krüger und Kiara Müller gemeinsam mit Johanna Weinhold. Ihre Darbietungen setzten akrobatische Akzente. Auch die Kleinsten zeigten beim Tanz der Prinzessinnen nach der Musik von Drei Haselnüsse für Aschenputtel ihr Können. Prinz Torsten I. war so begeistert, dass er mit einen silbernen Schuh nach einer wahren Prinzessin suchte. Leider war der Schuh in diesem Fall viel zu groß.

Großen Applaus hatte im letzten Jahr ein GCC-Neuling erhalten. Das Schulkind in der Bütt, Zoé, begeisterte auch diesmal mit einer Büttenrede. "Kinder an die Macht!" - so die Forderung. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit dem Mikrofon ließ sich die Achtjährige nicht aus der Ruhe bringen. Sie beklagte, dass viele der jetzigen GCC-Mitglieder viel zu alt wären und endlich die Kinder die Macht übernehmen sollten. Dann würde Justin Biber auf der Bühne singen, und auf dem Prinzenpaarstuhl säßen echte Royals wie Prinz William und Prinzessin Cate aus dem Vereinigten Königreich

Sketche wie Bauernregel mit Peter Alisch und Olaf Albrecht sowie Waltraud und Mariechen mit Katrin Sommerfeld und Grit Gebel oder das Duo Mortale mit Tobias Seemann und Rene Gronau verhalfen dem Publikum immer wieder zu Lachanfällen. Ein Höhepunkt des Abends war mit Sicherheit das "Jarlitzer Puppentheater" des Dream-Teams. Vor und hinter einer schwarzen Leinwand präsentierten sich acht junge Männer. Zu sehen waren aber nur teile der Oberkörper von vier Männern. Diese wurden mit Perücken und Tutu (Ballettröckchen) versehen. Im unteren Teil sah man nur die Hände der vier anderen, die mit Strümpfen und Ballettschuhen gekleidet waren, so das sie sich unabhängig vom Oberkörper bewegen konnten. Nach verschiedenen Melodien tanzten so Oberkörper und Füße unabhängig voneinander und rockten die Bühne. Das Publikum tobte vor Begeisterung.

Derweil tanzten sich die Barbies als Cheerleader oder die Red Diamonds mit einem Rhianna-Mix in die Herzen der Gäste. Auch die Starlights mit modernem orientalischen Tanz, die Amigas die es feurig mexikanisch bevorzugten, oder die Garlitzer Jungen als bayerische Schuhplattler rissen das närrische Volk von den Sitzen.

Natürlich wurde das Publikum mit einbezogen. So wurde das beste Kostüm geehrt. Hier gewannen der Gallier Obelix und sein Gefolge knapp vor Karibik-Piratenkapitän Jack Sparrow. In einem Publikumsspiel mussten die Frauen ihren Männer ein rotes Herz auf den Allerwertesten nähen. Alle hatten viel Spaß dabei. Als dann Jonas Giebler als Andreas Gabalier sein Stimmungslied Hulapalu zum Besten gab, kochte der Saal.

Diese Stimmung konnte die Garlitzer Frauengruppe mit ihrem Tanz der Putzteufelinnen mitnehmen, als sie mit dem Besen tänzerisch über die Bühne fegten. Zum Abschluss hielt das Männerballett die Stimmung so hoch, dass die Narren und Närrinnen im Saal selbst mittanzten und sangen.

Die Saison beim Garlitzer Carneval Club befindet sich noch nicht auf der Zielgeraden. Anderswo ist am Aschermittwoch, 1. März, alles vorbei! Der nächsten Veranstaltung am 25. Februar (fast ausverkauft) folgt die am 4. März, die bereits vollständig ausverkauft ist. Gudrun Lewwe war restlos glücklich über die große Resonanz beim Publikum und froh darüber, dass immer mehr junge Menschen sich an den GCC-Darbietungen beteiligen.