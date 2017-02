Zeugen verhindern Vergewaltigung in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein 30-jähriger Mann hat in der Nacht zu Sonnabend in Oranienburg versucht, eine 21-jährige Frau zu vergewaltigen. Zwei Männer und eine Frau eilten dem Opfer zu Hilfe und hielten den aus Polen stammenden und stark alkoholisierten Angreifer fest, bis die Polizei am Tatort eintraf und ihn festnahm. Das Amtsgericht Neuruppin erließ am Sonntag einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Er sitzt nun wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird weiter ermittelt.