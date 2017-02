Petra Herbrich: "Das soziale Gewissen der Stadt"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553676/

In der Stadtverwaltung auch für die Seniorenarbeit zuständig, war Petra Herbrich unter anderem dank guter Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) ein wichtiges Bindeglied zwischen älteren und jungen Rathenowern. So bedankte sich auch KiJuPa-Vorsitzende Teresa Kucharczyk anlässlich der Vorstellung des Jahresberichtes in der vorigen Stadtverordnetenversammlung mit einem Blumenstrauß bei Petra Herbrich, die in der SVV als Kinder- und Jugendbeauftragte verabschiedet wurde.

"Petra Herbrich ist das soziale Gewissen der Stadt", lobte Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) in der SVV. Seit rund zwei Jahren ist sie in der Stabsstelle Soziale Dienste dem Bürgermeister, auch als dessen persönliche Referentin, direkt unterstellt. "Ich möchte meine Funktionen nach und nach, noch persönlich, in neue Hände abgeben", so Petra Herbrich, die zum 1. Oktober wegen einer Altersteilzeitvereinbarung in den Vorruhestand geht. "Durch Urlaub bin ich aber nur noch bis August in der Stadtverwaltung tätig."

Eine gute Tat der Rathausangestellten besteht in der Wiederbelebung des Seniorenfaschings. Die Stadt hatte schon früher gemeinsam mit dem Rathenower Carnevals Club (RCC) zu Veranstaltungen dieser Art eingeladen. Vor zirka zehn Jahren hatte Petra Herbrich gemeinsam mit Anja Schulz an diese seinerzeit eingeschlafene Tradition angeknüpft. Zum Seniorenfasching am 11. Februar hatte es Blumen vom RCC-Präsidenten Mario Lienig gegeben.

Zur SVV wurde Tilo Windt als neuer Kinder- und Jugendbeauftragter, mit Wirkung vom 1. März, durch die Abgeordneten mit einer Stimme Enthaltung, berufen. Die Berufung als Jugendkoordinator der Stadt, mit einer halben Stelle, hatte er bereits am 1. August 2015 erhalten. Im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes war diese Stelle 2014 gestrichen worden und blieb anderthalb Jahre lang unbesetzt. Der Berliner Tilo Windt war schon damals kein Unbekannter mehr inIn den Jahren 2011 bis 2014 war er als Jugendkoordinator beim Diakonischen Werk Havelland tätig gewesen.