Dauerbrenner Einzelhandel

Bad Belzig (MZV) Das Einzelhandelsentwicklungskonzept für Bad Belzig, die Erweiterung und Neuaufteilung der Verkaufsflächen am Norma-Standort in der Erich-Weinert-Straße und der eventuelle Neubau eines Rewe-Marktes an der Brücker Landstraße sind in den zurückliegenden Monaten zu einem Dauerbrennerthema im Rathaus geworden.