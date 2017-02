artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Bestsellerautorin Donna Leon ist in diesem Jahr Stargast des Literaturfestivals LitPotsdam vom 5. bis 10. Juli. Die 76-jährige US-amerikanische Autorin ist bekannt für ihre Kriminalromane mit Commissario Guido Brunetti, die in Venedig spielen. Zu dem Literaturfestival sind auch zwöf Theaterautoren eingeladen. Gelesen wird an ungewöhnlichen Orten wie Villen, Theater und Gärten in der Stadt.