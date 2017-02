artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Schwerer Raub: In Nauen hat am frühen Sonntagmorgen gegen 1.10 Uhr ein maskierter Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand eine Spielhalle überfallen. Der Täter konnte Bargeld in unbekannter Höhe erbeuten, nachdem eine 62-jährige Angestellte und einen 40-jährigen Gast, die sich in der Spielothek aufhielten, bedroht hatte. Beide wurden körperlich nicht verletzt. Die Dame erlitte jedoch einen Schock.