Hilfe und Rat, bevor Pflege nötig wird

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553695/

Träger ist die Qualitätsgemeinschaft Pflege (QgP), ein Zusammenschluss der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Brandenburg. "Die Pflegeprävalenz drückt das Verhältnis pflegebedürftiger Menschen im Verhältnis zur gesamten Einwohnerzahl aus", erklärt Ines Neidt. "Diese Pflegeprävalenz ist im Havelland höher als in anderen Regionen Brandenburgs. Ziel des Modellprojekts ist die Senkung der Zahl der pflegebedürftigen Menschen."

Dazu sind beispielsweise Beratung zu gesunder Lebensweise oder zum altersgerechten Umbau von Wohnung nötig. Auch Einkaufsservice ist ein Schlagwort.

Im Landkreis Havelland nehmen die Stadt Nauen und die Gemeinde Milower Land am Modellprojekt teil. "Zwischen der städtischen und ländlichen Region gibt es Unterschiede, zum Beispiel in den Infrastrukturangeboten und im Beratungsbedarf", so Ines Neidt weiter. Zu Beginn des Projekts wurden deshalb Haushaltsbefragungen durchgeführt. Seit November vorigen Jahres treffen sich ältere und allein lebende Menschen zum monatlichen "Mittagstisch" in der Milower Gaststätte "Zur Scheune". Im Anschluss des gemeinsamen Essens wird jeweils ein zusätzliches Angebot wie Basteln oder Spielen, organisiert. Im Gemeinderaum treffen sich speziell ältere Männer seit November zum monatlichen "Männerfrühstück". Denn Ziel des Projektes ist es auch, Netzwerke zu schaffen. Dazu hat die Projektkoordinatorin inzwischen einen festen Stamm ehrenamtlicher Helfer, die ihr bei Organisation und Durchführung helfen. Einmal im Monat trifft man sich mit Ines Neidt zur Beratung.

Im November wurde in Milow eine erste öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema "Wohnen im Alter" angeboten. Am heutigen Mittwoch, 22. Februar, um 15.00 Uhr, wird zur zweiten, rund einstündigen, Veranstaltung unter dem Motto "Pflege 2017" eingeladen. Erika Gesch, Pflegeberaterin des Pflegestützpunkts Havelland, informiert zu den Themen "Die neue Pflegebedürftigkeit" sowie "Von Pflegestufe zum Pflegegrad". Im Anschluss sind Fragen und Diskussion möglich.

Ines Neidt koordiniert die Maßnahmen zur Vorsorge für Gesundheit und Pflege von ihrem Büro aus das sich neben dem Gemeindebüro in der Milower Straße 11 befindet. Die Beratung ist kostenfrei. Die Projektkoordinatorin Ines Neidt erreicht man unter 03386/210053 und 0152/54058027 sowie per E-Mail an ines.neidt@qgp-brandenburg.de. Zur Sprechstunde erreicht man sie donnerstags zwischen 14.00 bis 17.00 Uhr. Der nächste Mittagstisch findet am 16. März statt.