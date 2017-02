Volvo: V90 jetzt auch fürs Grobe

artikel-ansicht/dg/0/

Jetzt zeigt sich auch der erst im Herbst vorigen Jahres eingeführte V90 gewappnet für den Geländeeinsatz. Die Cross-Country-Version des klassischen Schweden-Kombis (Länge 4,94 Meter), dessen Laderaum 560 bis 1526 Liter schluckt, verfügt über 21 Zentimeter Bodenfreiheit. Offroad-Kompetenz unterstreichen darüber hinaus Radhausverbreiterungen, Seitenschweller, spezielle Front- und Heckschürzen sowie das elektronisch gesteuerte Allradsystem, das das Motordrehmoment variabel auf beide Achsen verteilt. Anders als die zivile Ausführung des V90 mit Allradantrieb bieten die per Drehknopf wählbaren Fahrprogramme des Cross Country einen speziellen Offroad-Modus, der bis 40 km/h die Antriebskraft früher als sonst an alle vier Räder schickt. Damit wühlt sich der hochbeinige Kombi einerseits leichtfüssig auch durch grobes Geläuf, gibt sich andererseits auf Asphalt aber nicht weniger fahragil und immun gegen jegliches Aufschaukeln als die sechs Zentimeter tiefer auf der Straße liegenden Schwestermodelle. Der große Cross Country beherrscht nahezu perfekt den Spagat zwischen Off- und Onroadeignung, wozu freilich auch die adaptive Luftfederung (Extra) beiträgt, die für ein gleichbleibendes Niveau an Bodenfreiheit unabhängig von der Ladung sorgt.

Vier aufgeladene 2,0-Liter-Vierzylinder stehen zur Auswahl – zwei Diesel (190/235 PS) und zwei Benzin-Direkteinspritzer (254/320 PS), die alle im Verbund mit einer blitzschnell agierenden Achtgang-Automatik ihren Dienst versehen. Uneingeschränkt empfehlenswert ist die von uns gefahrene Einstiegsmotorisierung. Der D4-Diesel (190 PS) glänzt mit vorbildlicher Laufruhe und sorgt mit seinen 400 Newtonmetern Drehmoment für souveränen Vortrieb aus allen Drehzahllagen. Er beschleunigt die leer knapp zwei Tonnen schwere Fuhre in 8,8 Sekunden bis auf Tempo 100 und mit sattem Druck weiter bis zur Höchstmarke von 210 km/h. Volvo notiert einen Normverbrauch von 5,2 Litern. Ein Zehntel mehr soll sich der Selbstzünder mit 235 PS genehmigen, für die Benziner werden 7,4 und 7,7 Liter angegeben.

Die Cross-Country-Modelle basieren auf der mittleren Ausstattungslinie (Momentum) des V90 und haben unter anderem beheizbare Leder-Komfortsitze, Echtholzeinlagen, Infotainment-System mit Internetanbindung und großem Touchscreen im Hochformat sowie das für Volvo typische Sicherheitspaket erster Güte an Bord. Die schwedischen Fahrerassistenten verhindern nicht nur Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Fußgängern, Radfahrern und Wild, sie ermöglichen auch ein teilautonomes Fahren mit Geschwindigkeiten bis 130 km/h.Die Preise beginnen bei 56.350 Euro für den D4-Diesel und lassen sich mit mehr oder minder sinnvollen Extras, darunter Lack für die schwarze Plastikbeplankung, der allein mit 1140 Euro zu Buche schlägt, leicht um 20.000 Euro überbieten. Wolfgang Brekeller