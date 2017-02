Zwei Elfmeter wurden gehalten

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Der FC Stahl Brandenburg wollte am Sonnabend unbedingt im Stadion am Quenz den ersten Heimsieg der Saison erringen. Gegen den Neuling TSG Einheit Bernau gelang dies mit einem 2:1-Erfolg nach einem intensiv und kampfbetonten Spiel, wobei auf dem tiefen Boden nie unfair von beiden Teams vorgegangen wurde.

Die Gastgeber machten sofort Druck, versuchten die Gäste zu beeindrucken. Schon nach fünf Minuten hatten sie durch Lucas Meyer die Chance zur Führung, doch TSG-Torhüter Niklas Seiferth war zur Stelle. Keine fünf Minuten später überraschte Angreifer Meyer alle und erzielte das 1:0 (9.).

Danach beherrschten die Brandenburger die Szenerie, Chancen aus der 11. Minute durch Pascal Karaterzi oder Ademilson Castro( 18.) belegen dies. Die Gäste kamen erstmals nach 20 Minuten, per Kopfball durch Ricky Ziegler, zu einer Einschussmöglichkeit. Auf der Gegenseite setzte Luca Köhn nach einer halben Stunde seine Schnelligkeit auf der rechten Seite ein und zwang Keeper Seiferth zu einer Parade.

Zehn Minuten später: Wieder drang Köhn in den Einheit-Strafraum ein, doch diesmal wurde er per Foul vom Ball getrennt. Den fälligen Elfmeter schoss Meyer zu ungenau, sodass der Gästeschlussmann den Ball hielt.

Nach der Pause kamen die Gäste mit mehr Elan aus der Kabine. Nach 52 Minuten hätte Lukas Gorczak durchaus den Ausgleich erzielen können, aber sein Schuss strich knapp am Tor vorbei. Jetzt waren jedoch die Platzherren wieder wach. Torwart Seiferth musste sein ganzes Können aufbieten, um nach guter Vorarbeit Rafael Conrado Prudentes einen Gewaltschuss von der Strafraumkante von Meyer abzuwehren.

Die Gäste zwangen nur fünf Minuten später den Brandenburger Schlussmann Christoph Böhm durch Maximillian Walter zu einer Parade. Das Spiel nahm nun Fahrt auf. In der 57. Minute konnte nach einem Freistoß Daniel Schimpfs über Köhn und Meyer der Ball von den Gästen gerade noch abgeblockt werden. In der 63. Minute war das 2:0 durch Prudente, nach guter Flanke Ademilson Castros, eine logische Folge des Spielverlaufes.

Jetzt schienen die Bernauer geschlagen zu sein. Zu wenig Angriffsdruck kam aus ihren Reihen. Doch schon hatte sich Ziegler durchgesetzt (66.) und forderte Böhm. Castro versuchte im Gegenzug zu antworten - es blieb jedoch beim Versuch. In der 77. Minute sah die Stahl-Abwehr nicht gut aus, Maximillian Walter nutzte seine Chance zum 1:2-Anschlusstreffer.

Jetzt wurde es hektisch. Viele Zuschauer erinnerten sich, wie oft der FC Stahl in dieser Spielzeit einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte. Diesmal lief es scheinbar besser. Die Brandenburger ließen sich nicht beeindrucken, doch in der 86. Minute hatte Bernau die große Chance zum 2:2. Torschütze Ziegler trat zum Foulelfmeter an, fand aber in Böhm seinen Meister. In der Nachspielzeit vergab Alexander Tarnow noch das mögliche 3:1.

Nachdem Spielverlauf ging der Sieg der Stahl-Elf in Ordnung, auch wenn die Schützlinge von Trainer Eckart Märzke beinah erneut einen Vorsprung verspielt hätten. Erstmals kam der US-Amerikaner Jacob X. Slade zum Einsatz und auch Martin Günther feierte nach langer Verletzungspause sein Debüt.

Bernau Coach Nico Tomaschewski meinte: "Wir haben nach der sehr durchwachsenen Vorbereitung ein gutes Spiel gemacht. Mit Glück hätte es auch 2:2 ausgehen können." Andreas Koch (FC Stahl): "Letztendlich ein verdienter Sieg. Positiv, dass wir nach dem Anschlusstreffer - wie so oft in der letzten Zeit - nicht zusammengebrochen sind."

Kommenden Sonnabend (25. Februar) ist um 14 Uhr der Tabellenvierte, der Ludwigsfelder FC, zu Gast im Stadion am Quenz.

FC Stahl: Böhm, Kollewe, Schimpf, Schubarth, Oppenborn, Karaterzi, Köhn (Slade), Machado, Köhn, Prudente (90. Günther), Meyer (84. Tarnow).