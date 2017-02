Achtungszeichen gesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Viele gute Offensivaktionen hatte Rene Kohlmann, doch ein Treffer blieb ihm am Sonntag in Gera versagt. © MZV

Trainer Özkan Gümüs verordnete seiner Mannschaft eine eher defensivere Ausrichtung, die aber bei der sich bietenden Gelegenheit den Weg vor das gegnerische Tor suchen sollte. So ergab sich ein ausgeglichenes Spiel, mit guten Ansätzen aber wenigen klaren Möglichkeiten. In der 7. Minute kam beispielsweise der Winterneuzugang Bartosz Szymanski zum Kopfball, der aber über das Tor ging.

Auf der Gegenseite vergaben die Gastgeber in der 17. Minute eine gute Kontergelegenheit. Doch gerade in der ersten Hälfte merkte man, wie positiv sich die Rückkehr Tom Mauersberger in der Abwehr machte. Er behielt den Überblick, klärte per Kopf oder Fuß die gefährlichen Situationen. Zum anderen war Schlussmann Sven Roggentin ein sicherer Rückhalt, pflückte die Gerarer Eingaben sicher herunter.

So erspielten sich die Gäste sogar ein kleines Chancenplus. Rene Kohlmann kam in der 24. Minute frei zum Schuss, doch BSG-Torwart Sabri Vaizov verhinderte den Torjubel. In der 37. Minute war er jedoch machtlos. Die Brandenburger eroberten sich den Ball im Mittelfeld, der wurde schnell zu Maximilan Ladewig weitergespielt, der dann aus 25 Meter mit einem straffen Schuss ins linke untere Eck traf. Im Gegenzug musste Roggentin sein ganzes Können aufbieten um die Führung in die Pause zu retten.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schien das 1:1 fällig, doch der Geraer verzog aus fünf Metern seinen Kopfball. Die Brandenburger ließen sich aber nicht in ihre Hälfte drängen, sorgten bei Kontern immer wieder für Entlastung. Kohlmann kam in der 56. Minute wieder nicht an Vaizov vorbei, aber auch Ladewig fehlte bei seinem Nachschuss das Quäntchen Glück wie auch Szymanski (68.).

Die Platzherren hatten mit dem Wiederanpfiff versucht, mit mehr Tempo die Süd-Abwehr auszuhebeln, doch Mitte der zweiten Hälfte zahlten sie ihren Tribut für die Kraftanstrengung. Die Süd-Defensive hielt, und wenn einmal ein Schuss durchkam, wie in der 67. Minute, stand mit Roggentin ein guter Torwart zwischen den Pfosten. Doch auch er war in der 80. Minute machtlos, als Raimison Draiton Dos Santos aus zehn Metern frei zum Kopfball kam und das Leder unten links in die Maschen setzte.

Das war frustrierend für die Gäste, die ließen die Köpfe aber nicht hängen. Sie machten weiter Druck, glaubten an den eigenen Sieg. Kohlmanns Freistoß (84.) blieb in der Mauer hängen, Ladewigs Versuch, nur eine Minute später, ging einen knappen Meter über das Tor. Doch in der Nachspielzeit folgte die Belohnung, allerdings unter Mithilfe des Gegners. Bei einer Flanke haute ein Abwehrspieler über den Ball, Szymanski dahinter war frei und ließ sich die Chance nicht nehmen.

Mit dem 2:1-Erfolg können die Süd-Spieler entspannter auf die kommenden Aufgaben blicken. Am Sonntag (26. Februar) ist laut Terminplan der Spitzenreiter VfB Germania Halberstadt zu Gast, doch ob die Partie angepfiffen wird, entscheidet sich wohl am Donnerstagabend.