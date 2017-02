Prozess gegen Putsch-Soldaten wegen versuchter Erdogan-Ermordung

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Sieben Monate nach dem Umsturzversuch in der Türkei hat der Prozess gegen 47 Angeklagte wegen versuchter Ermordung von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Putschnacht begonnen. Neben dem Mordkomplott wird den Beschuldigten unter anderem Verstoß gegen die Verfassung vorgeworfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag meldete. 44 Angeklagte seien in Untersuchungshaft, drei weiteren werde in Abwesenheit der Prozess gemacht.