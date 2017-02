artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 29-jähriger Mann aus Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) ist bei einem Ausflug nach Berlin ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes sei am Samstag in der Nähe des U-Bahnhofes Möckernbrücke im Zentrum der Bundeshauptstadt gefunden worden, sagte am Montag eine Sprecherin der Berliner Polizei. Sie bestätigte damit Angaben der Ostseewelle. Wie der Radiosender berichtete, war der 29-Jährige zusammen mit anderen Sportanhängern mit einem Bus nach Berlin gefahren, um ein Eishockeyspiel zu besuchen. Die Eisbären Berlin hatten am Freitag ein Heimspiel.