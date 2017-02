artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Aus dem spektakulären Münchner Kunstfund von Cornelius Gurlitt ist eine Zeichnung an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) übergab das Bild "Inneres einer gotischen Kirche" von Adolph von Menzel am Montag in Berlin an die Nachkommen der ursprünglichen Eigentümerin Elsa Helene Cohen.