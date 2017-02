Beck bei Turnier in Budapest locker im Achtelfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Gegen Danka Kovinic aus Montenegro oder die Ungarin Fanny Stollar spielt die an Position acht gesetzte Beck nun um den Einzug in das Viertelfinale. Auch die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges und Carina Witthöft sowie Qualifikantin Tamara Korpatsch treten in Budapest an. Das Hartplatz-Turnier ist mit 226 750 US-Dollar dotiert.