Garnisonkirche vermutlich teurer als kalkuliert

Potsdam (dpa) Vor dem geplanten Wiederaufbau des Kirchturms hat die Initiative "Potsdam ohne Garnisonkirche" vor erheblichen finanziellen Risiken gewarnt. Der Bau des Turms soll im Herbst beginnen. Die im Jahr 2011 veröffentlichten Baukosten in Höhe von 37,8 Millionen Euro seien angesichts von Preissteigerungen im Baugewerbe in Höhe von durchschnittlich 3,75 Prozent pro Jahr nicht zu halten, teilte die Initiative am Montag unter Berufung auf eine Studie eines Baucontrollers mit. Somit lägen die Baukosten inzwischen bei rund 51,4 Millionen Euro. Hinzu käme im laufenden Betrieb ein absehbares jährliches Minus von rund 370 000 Euro. Die Stiftung Garnisonkirche wies diese Kalkulation als "unsolide" zurück.