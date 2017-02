artikel-ansicht/dg/0/

Laußig (dpa) Mit einer Axt und einer Machete bewaffnet ist ein 58-Jähriger in Laußig (Landkreis Nordsachsen) auf seinen Nachbarn losgegangen. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar. Der Mann hatte am Sonntag bei seinem 51 Jahre alten Nachbarn geklingelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieser versuchte sofort die Tür wieder zu schließen, als er die Gefahr erkannte. Daraufhin schlug der Angreifer mehrfach mit der Axt zu und verletzte sein Opfer an der Hand. Anschließend floh der 58-Jährige.