Tabellenführer trifft besser

Springt hoch: Der Müllroser Przemyslaw Tolys (rechts) versucht noch einen Angriff eines Bad Liebenwerdaer Spielers abzuwehren. Sein Mitspieler Matthias Stalla (links) packt in der Abwehr zu. Torwart Jakub Wamka (verdeckt) erwartet den Ball. © Michael Benk

In der voll besetzten Schlaubetal-Halle trafen die abwehrstarken Gastgeber auf das angriffsstärkste Team der Gäste. Von daher war klar, dass sicherlich die Mannschaft gewinnen würde, die in diesem Spiel die bessere Chancenverwertung zu verzeichnen hat. Genau das sollte sich dann auch beim 30:25 (13:10)-Sieg des ungeschlagenen Tabellenführers HC Bad Liebenwerda bei der drittplatzierten HSG Schlaubetal in diesem Spiel bewahrheiten.

Der HC Bad Liebenwerda erwischte den besseren Start. Nach der 1:0-Führung der Gastgeber konnten die Gäste sich über die Stationen vom 1:2 bis zur 10. Minute auf 3:6 absetzen. Der Spitzenreiter agierte in seinem Angriffsspiel etwas schneller und beweglicher, während die Gastgeber im Bestreben, den Rückstand möglichst schnell wett zu machen, in zwei drei Situationen etwas zu überhastet abschlossen.

In der Folge entwickelte sich ein nahezu ausgeglichenes Spiel, bei dem die Gäste ihren Vorsprung aus der Startphase behaupten und meistens mit zwei bis vier Toren in Front lagen. Dennoch gelang es den Gästen nicht, sich vorentscheidend abzusetzen, da die Gastgeber um jeden Treffer kämpften.

Beide Teams schenkten sich in dieser ersten Spielhälfte nichts. Sowohl Jakub Wamka im HSG-Gehäuse, als auch sein Gegenüber im Gehäuse des HC Bad Liebenwerda, avancierten mit zahlreichen gelungenen Paraden zu den besten Akteuren ihrer Mannschaften. So konnte der HC Bad Liebenwerda mit einem Drei-Tore-Vorsprung von 10:13 in die Halbzeitpause gehen.

In der Pause argumentierte HSG-Trainer Michael Stalla, dass diese Partie noch längst nicht entschieden sei und man den Rückstand mit schnellen Kontern durchaus aufholen kann.

Doch die zweite Halbzeit begann so wie die erste. Nachdem die Gastgeber unmittelbar nach dem Anpfiff auf 11:13 verkürzt hatten, gelangen dem HC Bad Liebenwerda danach drei Treffer in Folge zum 11:16 und sie erhöhten kurz darauf sogar auf 12:18. Damit schien sich der Spitzenreiter klar auf der Siegerstraße zu befinden, hatte die Rechnung jedoch ohne die weiterhin aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber gemacht. Denn diese gaben sich zu keiner Zeit auf und kämpften sich über die Stationen 13:18, 15:19 und 17:21 wieder bis auf drei Treffer zum 18:21 heran.

In dieser stärksten Phase der Gastgeber hatten diese sogar die Möglichkeit, eine Wende zu ihren Gunsten herbei zu führen. Mit gut heraus gespielten Kontern oder Kombinationen tauchten sowohl Normen Ermling, Marc Eschenbach als auch Feliks Preiß und Matthias Stalla völlig frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Beim Abschluss fehlte ihnen das letzte Quäntchen an Konzentration und sie scheiterten entweder mit unplatzierten Würfen oder der gegnerische Torhüter parierte ihre Würfe.

Der HC Bad Liebenwerda konnte die daraus resultierenden Ballgewinne im Umkehrschluss besser nutzen. Obwohl Jakub Wamka im HSG-Gehäuse ebenfalls einige Würfe parieren konnte, bewiesen die Gäste in dieser Phase eine höhere Chancenverwertung und setzten sich in der Folge wieder auf 25:19 beziehungsweise 28:22 ab.

Die Mannschaft mit der besseren Chancenverwertung hatte sich durchgesetzt. Insofern also ein verdienter Sieg der Gäste. Trotzdem haben die Zuschauer insgesamt ein gutes Handballspiel und einen bis zum Ende kämpfenden Gastgeber gesehen. Am Sonnabend spielt die HSG beim Vorletzten in Calau.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Jakub Wamka, Florian Kubusch, Danny Hugler (alle im Tor), Felix Preiß 6, Tobias Hallert 5, Marcel Jüterbock, Matthias Stalla 3/1, Przemislaw Tolyz 1, Marc Eschenbach 4, Luca Steffen, Daniel Heine 2, Normen Ermling 4/1, Frank Firniß 1 - Trainer: Michael Stalla

Zeitstrafen: HSG 5, HC 4 - Siebenmeter: HSG 3/2, HC 5/2