Feuerschein nur Fehlalarm

Eberswalde (MOZ) Ein Anrufer hatte von Feuerschein an einem Fenster in der fünften Etage eines Wohnblocks an der Max-Planck-Straße gesprochen. Die durch ihn am Montag kurz nach 4 Uhr alarmierte Berufsfeuerwehr fand vor Ort keinen Brand vor. Zuvor hatten sich schon Polizisten in der Wohnung umgeschaut und nichts Auffälliges entdeckt. Deshalb wurde der Einsatz abgebrochen.