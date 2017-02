Auf den Spuren von Wasser und Strom

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Strom und Wasser kommen nicht einfach aus der Wand. Das sollen auch die Kleinsten bereits verstehen lernen. Die Eberswalder Kita "An der Zaubernuss" beteiligt sich mit der thematischen Ausbildung der Kinder zu am "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes", das die Stadt Eberswalde im Jahr 2013 veröffentlicht hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553739/

Woher kommt Wasser, wie entsteht Strom aus Wind?: Was die Vier- und Fünfjährigen aus der Kita "An der Zaubernuss" darüber erfuhren, verewigten sie auf einem Plakat.

Woher kommt Wasser, wie entsteht Strom aus Wind?: Was die Vier- und Fünfjährigen aus der Kita "An der Zaubernuss" darüber erfuhren, verewigten sie auf einem Plakat. © MOZ/Julia Lehmann

Neben der klimaangepassten Stadtentwicklung oder der energetischen Sanierung von Gebäuden möchte die Stadt durch Bildungsmaßnahmen in städtischen Einrichtungen bereits Kinder mit den Grundlagen schulen.Als "Klimadetektive" gehen die Vier- bis Fünfjährigen der Kindergruppe von Heidi Radicke der Stromerzeugung aus Wind nach und, woher das Wasser kommt. Auf einem Plakat haben sie seinen Weg dargestellt. Die kleine Frieda erklärt ihn so: "Das Wasser kommt aus dem Boden und wird ins Wasserwerk gepumpt." Erzieherin Heidi Radicke ergänzt: "Und von dort aus wird es weiter geleitet in die Häuser der Menschen - und auch unsere Kita", so die 52-Jährige.

Und die Kinder machen noch mehr, sagt Kita-Leiterin Christiane Voigt. "Man kann auch den ganz Kleinen schon erklären, wie man Wasser und Strom spart und, warum das wichtig ist", sagt sie. So lernen die Kinder darauf zu achten, dass der Wasserhahn beim Händewaschen nicht länger läuft als nötig.

Ernährung und Abfall spielen ebenfalls eine Rolle. Die Erzieherinnen versuchen auch bei diesen Themen ein Bewusstsein zu wecken, das auf den sparsamen Umgang mit Ressourcen münzt. "Im unserem kleinen Kräutergarten ist bald die erste Kresse gewachsen", sagt Heidi Radicke. Von der Natur auf den Teller und das im Einklang mit der Umwelt - auch darum geht es in der Kita. "Wir schaffen es nicht Umweltschützer aus ihnen zu machen", sagt Christiane Voigt. "Aber wenn so viel hängenbleibt, dass sie keinen Müll in die Natur werfen, ist ein wesentlicher Schritt geschafft." Mit ein paar Wochen Projektarbeit sei das Thema aber nicht erledigt. Auch in den kommenden Wochen soll es täglich präsent bleiben, so Christiane Voigt.

Als nächstes soll erarbeitet werden, wie Verpackungsmüll gespart werden kann. Wenn die Kinder noch ein bisschen älter sind, wollen die Erzieherinnen mit ihnen den Abfallentsorger (BDG) besuchen und zeigen, wo der Müll am Ende landet.