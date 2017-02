artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Eine Aufstellung der in Panketal abgegebenen Fundstücke ist auf der Internetseite www.panke tal.de ("Aktuelles") zu finden. Informationen zu einzelnen Fundsachen erteilt das Ordnungsamt unter 030 94511224 oder per E-Mail unter m.lo boda@panketal.de). Eine Versteigerung von Rädern findet voraussichtlich am 8. April zum Rathausfest statt.