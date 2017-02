Rosinen, Poker und das Verstummen der Brexit-Verlierer

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Acht Monate nach der Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, hat sich der Pulverdampf der Schlacht verzogen. Und zwar so gründlich, dass man meinen könnte, sie hätten in dem Referendum zu 90 Prozent für einen Austritt votiert. Bevor am Montag die Debatte im Oberhaus begann, waren die Brexit-Pläne der Regierung bereits im Unterhaus ohne nennenswerten Widerstand der Opposition durchgeflutscht.