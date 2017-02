artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Mit gefühlvoll gespielten Tangos begleiteten am Sonntag in der Alten Dampfbäckerei zwei Doktoren, Thomas Müller (Geige) und Thomas Krüger (Klavier), die Vernissage von Ulrike Maretzky. Die in Bad Freienwalde aufgewachsene und aus Wriezen stammende Malerin stellt unter dem Titel "Ausgleich" abstrakte Acrylwerke und Materialdrucke vor. Ihre Malleidenschaft entwickelte die heute in Bernau lebende Sonderpädagogin bereits als Schülerin. Später sammelte sie bei Studienaufenthalten in Assisi (Italien), Jerusalem und Safed (Israel), in Paris, Amsterdam und auf Usedom Anregungen für ihre Bilder. Seit 2010 belegte sie mehrere Malkurse bei der Malerin Christine Hielscher. Zwischen 2013 und 2016 folgten erste Einzelausstellungen.

Christine Hielscher beschrieb in ihrer Laudatio die junge Künstlerin als herausragendes Talent. Ihre Werke würden ein besonderes Festhalten und Loslassen der Motive kennzeichnen. Das sei auch ein Ausdrucksmittel in der Musik - der zweiten Leidenschaft von Ulrike Maretzky. Ihr gelinge es, Energiestrukturen der Natur in bildkünstlerischer Sprache festzuhalten. Für ihre Naturdrucke habe sich die Künstlerin von Holzstückfunden am Meeresufer inspirieren lassen. In der Malerei erfordere, so Hielscher, der erste Schritt - den Pinsel auf den weißen Grund zu setzen - den größten Mut.

Ulrike Maretzky will mit ihren Bildern Gefühle vermitteln und Assoziationen erzeugen. Das Publikum zeigte sich begeistert. Zahlreiche Werke, so ein Zyklus unter der Überschrift "Domino oder Der erste Schritt ist immer der schwerste" regten zu Diskussionen über künstlerische und philosophische Fragen an.

Ausstellung Alte Dampfbäckerei Seelow, bis 21. April, Mo bis Do 8 bis 16 Uhr