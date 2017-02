Greens für Liga-Hit gerüstet

artikel-ansicht/dg/0/

Plessa (MOZ) Am 13. Spieltag in der Verbandsliga der Classic-Kegler durften Akteure der SG Zechin bei Grün-Weiß Plessa einen Auswärtserfolg bejubeln. Am Ende blinkte ein 6:2-Erfolg nach Punkten sowie 3193:3159 Holz an der Anzeigetafel auf.