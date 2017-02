artikel-ansicht/dg/0/

Maskenmann-Prozess: Ermittler weiter im Visier der Staatsanwaltschaft

Cottbus (MOZ) Mehr als anderthalb Jahre nach dem Urteil im Maskenmann-Prozess ermittelt die Staatsanwaltschaft Cottbus weiter wegen angeblicher Falschaussagen in dem Verfahren. Im Visier der Ankläger sind drei an den Ermittlungen beteiligte Polizisten sowie eine Gutachterin. Sie hatten als Zeugen ausgesagt, dass auf Geheiß der Einsatzleitung einseitig ermittelt worden sei. Entlastende Hinweise gegen den inzwischen rechtskräftig verurteilten Mario K. seien unter den Tisch gekehrt worden, so der Vorwurf der Beamten.

tapel von Akten zum Prozess um den mutmaßlichen «Maskenmann» liegen am 08.06.2015 im Verhandlungssaal am Landgericht in Frankfurt (Oder) (Brandenburg)



