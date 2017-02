Ein kleines "e" mit großer Wirkung

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Papenmühle im Kurpark und der Blick von der Rosmarinstraße auf die St.-Nikolai-Kirche sind zwei Motive aus Bad Freienwalde, die Hartmut Meyer für seine Ausstellung in der Galerie in der Tourist-Information der Stadt gemalt hat. Der frühere Brandenburger Bauminister, der in Wriezen zu Hause ist, spricht in dem Zusammenhang vom "selbst erzeugten Druck", dass er immer auch zu den Ausstellungsorten passende Bilder zeigen möchte. "Die entstehen dann in einem meiner zwei Ateliers", sagt der 73-Jährige und lacht, denn über ein richtiges Atelier verfüge er nicht. Zum Malen ziehe er sich vielmehr in den Keller oder ins Freie zurück. So würde er sich gegen einen Obolus auch von den meisten seiner Bilder trennen: "Ich brauche schließlich Platz für Neue." Für die Ausstellung in Bad Freienwalde habe er kurzfristig sogar eine neue Auswahl zusammengestellt. Der Titel sollte ursprünglich "JahresZeiten und mehr" heißen. "Jetzt steht da - warum auch immer - aber "Meer'."