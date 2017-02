S-Bahn-Reparatur: Fehlersuche im Führerstand

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Bei Problemen mit S-Bahn-Zügen rückt ein mobiler Reparaturtrupp an. Meist besteht die Aufgabe der zwölf Techniker darin, Fehler in der Elektronik zu finden - im laufenden Betrieb.

Eingeloggt: Andreas Kallms ruft über seinen Laptop die Daten aus dem Bordsystem des Zuges auf. Die Heizung in einem Wagen funktioniert nicht richtig. Der 44-Jährige versucht, das defekte Bauteil herauszufiltern.

In die gläserne Halle am Ostkreuz dringen letzte Sonnenstrahlen. Der Bahnsteig funkelt ein wenig, etwas Romantik im Berufsalltag. Michael Präger und Andreas Kallms schauen nur auf die Gleise. Gleich fährt die S42 ein, die gegen den Uhrzeigersinn die Berliner City umrundet. Im Wagen 281 soll es ein Problem mit der Heizung geben. So wurde es im System hinterlegt.

Sie öffnen die Tür zum hinteren, nicht besetzten Führerstand. Präger klappt seinen Laptop auf, schließt einen mannshohen Elektronikschrank auf, und steckt ein graues Kabel in eine Buchse. Er dockt in den "Hilfsbetriebe-, Steuer-, und Diagnoserechner" (HSD) ein - ein technisches Wort, wie es nur die Bahn kreieren kann. Das System des Zugs der 481er-Baureihe spuckt Hunderte Begriffe aus.

Der Fehler ist schnell gefunden. Im betroffenen Wagen zeigen die Temperaturfühler 17 Grad Celsius an, was nicht gerade kühl ist, aber eben nicht der Norm entspricht. Vier Lüfter blasen warme Luft in den Innenraum, einer ist ausgefallen. "Das könnte die Sicherung sein", sagt der 57-Jährige. "Aber da kommen wir jetzt nicht ran. Die steckt im Apparatekasten." Er deutet nach unten.

Der gelernte Fahrzeugschlosser dokumentiert den Schaden im System. Darum kümmert sich bald die S-Bahn-Werkstatt in Grünau. "Wenn es passt", betont Präger. Denn für jeden Viertelzug, der aus dem Netz genommen wird, braucht es Ersatz. Allein in der genannten Baureihe, die von 1996 bis 2004 ausgeliefert wurde, gibt es immer wieder technische Probleme.

Drei Aufträge müssen beide Techniker des mobilen Streckenservices auf dieser Runde erledigen. Dafür sind sie selbst mit der S-Bahn unterwegs, um jene Züge, die Fehlercodes gesendet haben, in einer Station abzupassen. Als neulich im Hauptbahnhof eine S-Bahn den Dienst versagte, fuhren sie mit der Tram. "Ging schneller als mit dem Taxi", meint Kallms.

Nächster Einsatz: eine S7 auf der Stadtbahn. Dort ist der Lüfter eines Traktionsmotors ausgefallen - eine häufige Störung im Winter, wenn Schnee in die sogenannten Antriebscontainer unterhalb des Fahrzeugbodens gelangt. Das Tauwasser kann die Elektronik lahmlegen.

Die zwölf Mitarbeiter des Reparaturtrupps werden von der Transportleitung durch Berlin und Brandenburg gesteuert. Wenn ein Zug liegen bleibt, müssen sie sofort dorthin eilen. Dabei sind die Möglichkeiten, eine Panne vor Ort zu beheben, äußerst eingeschränkt. Um an sämtliche Bauteile zu gelangen, muss ein Zug auf die Rampe. Dennoch können die Techniker im laufenden Betrieb wichtige Diagnosen stellen und dadurch den Prüfaufwand verringern.

Allein für den Türmechanismus können rund 100 Ersatzteile verbaut werden. Oft werden die Defekte durch Vandalismus ausgelöst - wenn etwa ein Betrunkener frustriert gegen die Tür tritt. Der Zug muss dann aufs Abstellgleis fahren, damit die Techniker schrauben können.

Ihr technisches Verständnis ist exzellent: Kallms etwa hat ein Studium für Schieneninstandhaltung absolviert. Seit 1997 arbeitet der 44-Jährige für die S-Bahn.Auch Präger ist seit zwei Jahrzehnten im Unternehmen. Vorher arbeitete er bei den Berliner Verkehrsbetrieben und bei der Reichsbahn. Kritische Einsätze, bei denen Züge evakuiert werden mussten, hat er bislang nur selten erlebt.

Einmal blieb eine S-Bahn vor Schönholz auf freier Strecke stehen, in der Dunkelheit, mitten im Winter. Der Batteriekasten hatte sich geöffnet; die Klappe war mit der Stromschiene in Berührung gekommen. Es kam zum Kurzschluss. Sämtliche Motoren, aber auch die komplette Beleuchtung fielen aus. Damit die Fahrgäste aussteigen konnten, wurde die komplette Rettungsmaschinerie angeworfen: Notfallbetreuer, Sicherheitsleute, Feuerwehr, Bundespolizei sind dann beteiligt.

Zudem konnte Präger vor knapp zwei Jahren in Glienicke (Oberhavel) einen Zug halbwegs reparieren, der über einen Einkaufswagen gerollt war. "Der wurde einfach von der Brücke geschmissen", erzählt er. Auch im Januar, als eine S1 kurz vor dem Bahnhof Zehlendorf einen Granitbrocken überfuhr, eilten mobile Techniker herbei.

Und wenn an anderer Stelle im Unternehmen ein Notstand entsteht, können Kallms und Präger ebenfalls helfen. Beide haben die Ausbildung, eine S-Bahn zu steuern. "Es kommt schon mal vor, dass wir eine Schicht für einen plötzlich erkrankten Kollegen zu Ende gebracht haben", sagt Präger. "Das ist wie beim Autofahren: Man verlernt es nicht."