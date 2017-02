In die Erfolgsspur zurÃ¼ck gekÃ¤mpft

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei sah es für die Jahn-Truppe nach den kurzfristigen Absagen von Marc Hieronimus, Markus Block, Johann Schewtschuk und Torsteher Marcus Schultz personell alles andere als rosig aus. So erhielt das Eigengewächs Marc Kulike aus der A-Jugend seine Einsatzzeiten und steuerte gleich zwei Treffer vom Siebenmeterpunkt zum Überraschungssieg der Baier-Schützlinge bei.

Diesmal verpatzten die Jahn-Akteure in der Stahnsdorfer Sporthalle der Heinrich-Zille-Grundschule den Start, wie so häufig in den vergangenen Wochen, nicht. Vielmehr bestimmten die Gäste eindeutig das Geschehen. Gestützt auf eine bärenstarke Abwehr und einem überragenden Schlussmann Lars Schäfer, der sich einmal mehr in Höchstform präsentierte, kämpften sich die Kurstädter nach zuvor drei Niederlagen in Serie mit einer imposanten Vorstellung in die Erfolgsspur zurück. Auch der Teltower Versuch Bad Freienwaldes wurfgewaltigen Rückraumakteur Eric Sindermann mit einer Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen gelang nicht wirklich. Zudem erwies sich Christian Krause als Spielmacher der Extraklasse, der seine Nebenleute immer wieder in vielversprechende Positionen brachte. Zudem klappten auch die Tempogegenstöße und Grzegorz Kowalkowski netzte mehrfach sehenswert ein. So erzielte die Jahn-Sieben beim Halbzeitstand von 11:18 ein komfortables Polster von sieben Treffern. Dementsprechend zufrieden Jahn-Trainerin Baier bei Gang zum Pausentee: "Die Deckung stand gut und auch der Angriff zeigte sich effektiv."

Im zweiten Durchgang stellten die Teltower die Abwehrarbeit auf eine 6:0-Deckung um. Die Gäste zeigten sich davon wenig beeindruckt und bauten den Vorsprung umgehend auf 12:23 aus. Das Spiel der Freienwalder gestaltete sich jedoch sehr Kräfte verschleißend. Hinzu kamen die nicht vorhandenen Wechselmöglichkeiten, die zu einem kleinen Einbruch führten. Mit zunehmender Spieldauer verkürzten die Gastgeber den Rückstand Tor um Tor. Vor allem Sascha Klimczak und Christian Hartmann netzten Mitte der zweiten Halbzeit immer wieder ins Jahn-Gehäuse ein. Trainerin Baier nahm in der 45. Minute eine Auszeit und versuchte die Mannschaft nochmals aufzurütteln. Eine Maßnahme, die erst mit Verzögerung Wirkung zeigte. Der 11-Tore-Vorsprung schmolz erst bis auf vier Treffer beim 21:25, ehe Eric Sindermann mit dem 21:26 für die Erlösung sorgte. Mit weiteren Sindermann-Toren setzten sich die Kurstädter wieder auf 22:28 ab und fortan kehrte Ruhe in die Aktionen ein. Im Anschluss ließen die Freienwalder nichts mehr anbrennen und setzten sich verdient mit 27:35 durch. Die Randberliner haben nun sechs Minuspunkte, vier davon haben sie dem Aufsteiger aus Bad Freienwalde zu verdanken.

Jahn Bad Freienwalde: Lars Schäfer, Carl Klemer - Grzegorz Kowalkowski (6), Chris Mattias (5), Oliver Viert (4), Leon Jagow (4), Eric Sindermann (8), Christian Krause (6), Marc Kulike (2/2), Paul Glase