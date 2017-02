Aufnahmestopp im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bundesweit haben mehrere Krankenhäuser in den vergangenen Tagen wegen zu vieler Patienten einen Aufnahmestopp verhängt - auch in Eisenhüttenstadt gilt derzeit einer, und zwar für die Intensivstation. Und auch auf der Inneren ist die Lage chronisch kritisch.

Sieben Betten gibt es auf der Intensivstation des Krankenhauses Eisenhüttenstadt. Und derzeit sind alle belegt. "Wir haben einen Aufnahmestopp in der Intensivmedizin", erklärt Till Frohne, Geschäftsführer des Hauses, am Montag. Ende der Woche habe sich die ohnehin schon kritische Situation noch einmal zugespitzt. "Wir haben noch eine Patientin aus Frankfurt dazu bekommen, weil das Klinikum dort auch ausgebucht ist", bestätigt Dr. Dirk Hinz, Ärztlicher Leiter des Eisenhüttenstädter Krankenhauses.

Und der Aufnahmestopp hat Folgen: "Größere Operationen mit einer nachfolgenden intensivmedizinischen Behandlung sind deshalb vorübergehend nicht möglich", betont der Ärztliche Leiter. Sollte es einen Notfallpatienten geben, werde man diesen im Haus erstversorgen und stabilisieren. Dann heißt es jedoch, ein freies Bett in einem anderen Krankenhaus suchen. "Dort würde man den Patienten dann mit dem Hubschrauber hinfliegen", versichert Dr. Dirk Hinz.

Neben Grippefällen, die in den vergangenen Tagen auch im Eisenhüttenstädter Krankenhaus, verstärkt behandelt werden mussten - unter anderem auf der Intensivstation -, kommen dem Ärztlichen Leiter zufolge vor allem auch Herz-Kreislauf-Probleme sowie Lungenerkrankungen sehr stark vor. Bei letzteren seien Viren und Bakterien als Ursache zu finden. Die daran erkrankten Patienten liegen derzeit auch auf der Inneren. "Und die Station ist mittlerweile chronisch voll", sagt Dr. Dirk Hinz. Sämtliche 52 Betten in der Inneren 1 und 2 im Haupthaus sind komplett belegt. "Es wurden bereits einige Patienten auf die Chirurgie oder in die Frauenheilkunde verlegt, wo freie Betten waren", so der Ärztliche Leiter. Immer wieder sorgten und sorgen andere Kliniken innerhalb des Krankenhauses, das insgesamt rund 350 Planbetten hat, für Entlastung.

Mittlerweile sind Erkrankte auch auf der Inneren 3 untergebracht, die sich in dem erst jüngst eröffneten hoch modern ausgestatteten Containergebäude befindet, das künftig vor allem als Isolierstation genutzt werden soll. Auch dort gibt es 26 Betten, auch dort liegen Patienten mit Verdacht auf Influenza oder aber Lungenerkrankungen. Doch in dem Neubau sind noch nicht alle Plätze belegt. Das würde momentan auch nicht funktionieren, weil zu wenig Personal da sei, sagt der Ärztliche Leiter. Denn auch die Mitarbeiter des Eisenhüttenstädter Krankenhauses sind von der Grippe- und Erkältungswelle erfasst worden. Dennoch sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Till Frohne: "Ohne das Containergebäude wäre die Lage noch viel prekärer. Ich bin froh, dass wir das haben."

Anfang Februar war für die Innere Station in dem städtischen Krankenhaus ebenfalls ein Aufnahmestopp ausgerufen worden, allerdings nur ein relativ kurzer. Übers Wochenende kamen dort nämlich so viele Kranke, dass nichts mehr ging. Etwa acht Stunden lang wurde kein Patient mehr aufgenommen, weil es schlicht kein freies Bett mehr gab. Dann konnte die Maßnahme wieder aufgehoben werden, "nachdem andere Kliniken im Haus für eine gewisse Entlastung - zumindest vorläufig - sorgten", sagt Frohne.

Kurz darauf ließ er allen Mitarbeitern ein schriftliches Dankeschön zukommen. Der Geschäftsführer lobte die "hohe Einsatzbereitschaft, den Krankenstand zu kompensieren - und das gleichzeitig bei einer außergewöhnlich hohen Inanspruchnahme unseres Hauses." Nur dadurch könnten die Patienten in bewährter Qualität behandelt und versorgt werden.