Großer Kampf an Platte endet mit Niederlage

Luckenwalde (MOZ) In der Tischtennis-Verbandsliga setzte sich Einheit Luckenwalde gegen den TTC Frankfurt mit 9:7 durch. Damit drehten die Kontrahenten aus der Ringerstadt den Spieß um, denn mit dem gleichen Ergebnis hatten die Oderstädter das Hinspiel gewonnen.

Gründe für den Sieg der Gastgeber gab es mehrere: So konnten sie sich zu Beginn der 2. Halbserie mit dem ehemaligen Verbandsoberligaspieler Sebastian Schulz als Nummer 1 verstärken. Weiterhin verlor der TTC drei von vier Doppeln, zu Hause konnten die Frankfurter alle siegreich gestalten. Auch kam Pech hinzu, denn drei Partien wurden in der Verlängerung des Entscheidungssatzes abgegeben.

In der hitzigen Atmosphäre in Luckenwalde gerieten die Frankfurter Tischtennisspieler nach den Doppelbegegnungen sofort in Rückstand. Nur Waczek/Dziwosz siegten. Kretzschmar/Witt zogen hauchdünn den Kürzeren und Reiche/Zemke kamen mit 0:3 unter die Räder. Nach den ersten beiden Einzeln sah die Welt für die Gäste schon wieder besser aus. Roman Waczek und Jakub Dziwosz konnten mit ihren jeweils 3:1-Erfolgen zwei Punkte auf das Frankfurter Mannschaftskonto beisteuern.

Im mittleren Paarkreuz konnten die Luckenwalder Akteure wieder jubeln, denn sie bezwangen Peter Kretzschmar und Uwe Witt nach wechselvollem Spielverlauf jeweils knapp mit 3:2. Auch in den nächsten beiden Matches mussten Marco Reiche und Marco Zemke nach eindeutigen Niederlagen ihrem Gegner gratulieren. Damit ergab sich ein Zwischenstand von 6:3 für die Gastgeber.

Roman Waczek brachte sein Team durch einen souveränen 3:0-Sieg im Spitzenduell gegen Sebastian Schulz wieder heran. Jakub Dziwosz hatte es auf dem Schläger, den Rückstand weiter zu verkürzen, denn er führte im 5. Satz bereits mit 9:3, scheiterte jedoch an seinen Nerven und unterlag Florian Renn. Dennoch gaben sich die Frankfurter noch nicht geschlagen. Hoffnung keimte nochmals im Lager der Oderstädter auf, denn Kretzschmar, Witt und Reiche gewannen die nächsten drei Einzel. Zemke blieb jedoch im letzten Einzel gegen seinen Luckenwalder Widerpart ohne Chance, ein 0:3 wurde in den Spielbericht eingetragen.

Wenigstens ein Unentschieden wollten die Frankfurter im Entscheidungsdoppel beim Stand von 7:8 noch erreichen. Dieses Unterfangen misslang jedoch, denn Kretzschmar und Witt zogen nach einem spannenden, durch attraktive Ballwechsel geprägten Match mit 1:3 den Kürzeren.

Damit stand der knappe 9:7- Erfolg für die Luckenwalder Tischtennisspieler fest. Die Frankfurter befinden sich auf Rang 4 mit zwei Spielen weniger als die beiden Ersten.

TTC: Waczek 2,5 Punkte, Dziwosz 1,5 Punkte, Kretzschmar, Witt und Reiche je 1 Punkt