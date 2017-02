Große Feste überschneiden sich

artikel-ansicht/dg/0/

Bei dieser Häufung von großen Veranstaltungen drängt sich die Frage auf: Hätten sich die Verantwortlichen nicht besser abstimmen können? Ziehen sich nicht Beeskow und Storkow gegenseitig die Gäste ab?

Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) sagt dazu: "Den Termin haben wir nicht gemacht. Er ist zentral festgelegt worden. Der "Tag der Bundeswehr' findet am 10. Juni an 16 Standorten bundesweit statt. Von Plön im Norden bis Füssen im Süden, von Aachen im Westen bis Storkow im Osten Deutschlands." Die Stadt Storkow werde den "Tag der Bundeswehr" gemeinsam mit dem Landeskommando Brandenburg sowie mit Unterstützung des ortsansässigen Führungsunterstützungsbataillons 381 ausrichten. "Deshalb liegt es nahe, gleichzeitig unserer Stadtfest durchzuführen, das dann am Freitagnachmittag beginnt und Sonntag endet. "Die Bühnen und Buden stehen ja schon, die Veranstalter sind vor Ort und wir können Aufwand und Kosten minimieren", erklärt die Bürgermeisterin. So erwartet die Storkower und ihre Gäste - man rechnet mit über 20 000 Besuchern - ein ereignisreiches Wochenende.

An jenem Wochenende findet auch das Altstadtfest in Beeskow statt. Eine Woche später als üblich, normalerweise steht es immer am ersten Juniwochenende im Kalender. "Da ist aber Pfingsten", erklärt Beeskows Bürgermeister Frank Steffen die Verschiebung um eine Woche. "Viele ehrenamtliche Helfer stehen an solchen Feiertagen nicht zu Verfügung, weil sie an verlängerten Wochenenden gern verreisen." Deshalb habe man sich langfristig darauf geeinigt, das Altstadtfest, einschließlich Altstadtlauf und 135-jähriges Jubiläum der Beeskower Feuerwehr, auf den 10. und 11 Juni zu legen. Damals habe man von dem Bundeswehrtag in Storkow noch nichts gewusst.

"Unseren jetzigen Termin können und wollen wir auch nicht mehr ändern", so Steffen. Alle Vorbereitungen seien langfristig ausgelegt. "Außerdem sehe ich keine Notwendigkeit, zu verschieben." Das Altstadtfest sei ein Fest von Beeskowern für Beeskower, nicht alle würden wegen des Bundeswehrfestes nach Storkow fahren. "Wenn wir unsere Lange Nacht in Beeskow Ende August haben, findet gleichzeitig seit Jahren das Stadtfest in Eisenhüttenstadt statt. Und trotzdem können wir uns über Besucher nicht beklagen", so Steffen. Es sei ja nicht so wir früher, als die Leute noch von morgens bis abends auf einem Fest blieben. Heute würden sie umher fahren, sich dieses und jenes ansehen, überall ein paar Stunden bleiben.

Aus der Not mit der Brandenburger Landpartie, die ebenfalls am 10. und 11. Juni stattfindet, will die Stadt Beeskow aber eine Tugend machen. "Es gibt da schon Abstimmungen zwischen unserer Feuerwehr und der Agrargenossenschaft Ranzig, einen Shuttle zwischen Beeskow und Ranzig einzurichten, um die Besucher anzuregen, beide Veranstaltungen wahrzunehmen", so Steffen.

Auf die Frage, ob er einen größeren Abstimmungsbedarf zwischen den Kommunen in Bezug auf Veranstaltungen sehe, sagt Steffen, dass es diese Übersicht im Bereich des Tourismusverbandes "Spreeregion Beeskow - Schwielochsee" (so der neue Name) gebe und man sich untereinander verständige, um Dopplungen oder ein Überangebot zu vermeiden. "Aber wo soll man da anfangen und wo aufhören", sagt Steffen. "Und wohin soll man verschieben?" Es konzentriere sich fast alles auf den Sommer. Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten werden bei fast jedem Veranstalter ausgeklammert." Überschneidungen von Festen seien auch in Zukunft nicht auszuschließen.

Und auch nicht von kleineren Veranstaltungen, wie der Terminkalender vom Sonnabend, dem 25. Februar, ausweist: Auf der Burg Storkow gibt es wie im Beeskower Schützenhaus Irish Folk: In Storkow mit Robby Doyle und Irish Dance, in Beeskow mit der Berliner Folkband Clover.