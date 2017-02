Wohnungsbrand in der FeldstraÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Erneut hat es in Fürstenwalde einen Brand gegeben. Die Feuer-wehr war am Sonntag um 20.36Uhr alarmiert worden. In der Wohnung eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses in der Feldstraße standen Einrichtungsgegenstände in Flammen. Die mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräfte hatten das Feuer mit Hilfe von Druckluftschaum aber schnell im Griff. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Wohnungsmieter war nicht anwesend, die anderen Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr evakuiert und das Gebäude unter Verwendung eines Überdrucklüfters von den Rauchgasen befreit. Nach dem Löschen untersuchten die Einsatzkräfte die Wohnung mittels Wärmebildkamera auf eventuelle verbliebene Glutnester.

Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar, der Schaden wird von der Polizei auf zirka 50000 Euro geschätzt. Über die Brandursache konnte am Montag noch keine Auskunft gegeben werden. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Untersuchung. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Das Feuer vom Sonntag ist in diesem Monat bereits das fünfte in einem Gebäude im Fürstenwalder Stadtgebiet. Am 2. Februar brannte erst ein Nebengelass in der Uferstraße und wenig später eine Wohnung in der Schlossstraße, am 3. eine Lagerhalle in der Eisenbahn-/Mittelstraße und am 6. Februar die Küche einer Wohnung in Süd. Zudem stand am 14. Februar ein Auto auf der A 12 in Flammen.