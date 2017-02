Weg frei für Kieferndamm-Ausbau

artikel-ansicht/dg/0/

Mit dem Ausbau des Kieferndammes zwischen Prager und Stockholmer Straße kann nach Einschätzung der Schöneicher Verwaltung nun doch noch 2017 begonnen werden. Grund: Die Gemeindevertreter haben den Sperrvermerk im Haushalt für die benötigten 513 000 Euro aufgehoben, den sie im Dezember beschlossen hatten. Das Geld steht damit zur Verfügung.

Mit dem Sperrvermerk wollten sie erreichen, dass der Geh- und Radweg, der im Zuge des Straßenausbaus entstehen soll, doch noch, wie ursprünglich geplant, auf der südlichen Straßenseite errichtet werden kann. Diese Seite gehört bereits zu Berlin. Bürgermeister Ralf Steinbrück sollte dazu mit hauptstädtischen Behörden Kontakt aufnehmen, nachdem die Stadt der Gemeinde Schöneiche bisher keinen Schritt entgegengekommen war. So sollte verhindert werden, dass die inzwischen geänderte Planung mit einem Geh- und Radweg nördlich der Straße - also auf Schöneicher Seite - zum Tragen kommt. Denn diese wurde von vielen als allenfalls zweitbeste Lösung gesehen.

Doch die Gespräche brachten kein verlässliches Ergebnis, wie Steinbrück nach einem Austausch mit dem zuständigen Bezirksamt Treptow-Köpenick konstatierte. Zwar hieß es dort, dass über ein sogenanntes planersetzendes Verfahren Baurecht erlangt werden könne. Wie dieses ablaufe und wann mit seinem Abschluss zu rechnen sei, habe man ihm aber nicht mitteilen können, "da ein solches Verfahren nach Kenntnis der beteiligten Behörden in Berlin noch nicht durchgeführt wurde". Vor diesem Verfahren müsste unter anderem eine Einzelfallprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz durchgeführt werden. Steinbrück empfahl den Abgeordneten daher, dass der Kieferndamm-Ausbau in der beschlossenen Variante, also allein auf Schöneicher Gemarkung, fortgesetzt wird. Andernfalls müsse sich die Gemeinde unter erheblichem finanziellen Planungsaufwand an einem mehrjährigen Verfahren beteiligen, "dessen Erfolgsaussichten unklar sind".

Stefan Brandes (NF/Grüne/FFW) zeigte sich enttäuscht: "Wir haben den Sperrvermerk gesetzt, um zu schauen, ob ein anderer Weg gegangen werden kann und weil wir die Bäume auf Schöneicher Seite schützen wollten. Den Weg jetzt überhaupt nicht zu gehen, das verstehe ich nicht", sagte er und fragte: "Warum soll der Kieferndamm überhaupt ausgebaut werden? Dadurch entsteht doch nur eine Rennpiste." Die Antwort von Mathias Papendieck (SPD) ließ nicht auf sich warten. "Mir erschließt sich nicht, warum die Bäume auf Schöneicher Seite mehr Schutz verdienen als die Berliner Bäume. Außerdem wird es keine Rennstrecke, da wir hier schmal bauen." Genau auf diesen Punkt ging Philipp Zeschmann (UBS) ein, als er sagte, dass mit dem Ausbau der Straße in der jetzigen Planung ein gefährliches Nadelöhr geschaffen würde. "Schließlich führt hier auch ein Schulweg lang." Dafür hatte wiederum Andreas Bachhoffer (CDU/BBS/FDP) kein Verständnis. "Diese Variante wurde in den Ausschüssen ausführlich diskutiert und befürwortet", sagte er.

Karin Griesche (CDU/BBS/FDP) plädierte angesichts der Planungsunsicherheit mit Berlin dafür, den Sperrvermerk aufzuheben. "Wir diskutieren seit den neunziger Jahren über diese Straße, die Anwohner wollen endlich Gewissheit haben, dass sie fertig ausgebaut wird."