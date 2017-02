Neue Beiträge für Kita-Essen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Grünheide (MOZ) Ein Kita-Essengeld-Urteil des Oberverwaltungsgerichts hat bald Auswirkungen für viele Eltern von Kita-Kindern in der Region. Auch in Fürstenwalde, Grünheide und im Amt Spreenhagen wird an Essengeld-Satzungen gearbeitet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553761/

Guten Appetit: Damien (4), Raghad und Mateo (beide 5, von links) verputzen Möhrensuppe in der Fürstenwalder Kita Parkspatzen. In der städtischen Einrichtung wird das Mittagessen angeliefert.

Guten Appetit: Damien (4), Raghad und Mateo (beide 5, von links) verputzen Möhrensuppe in der Fürstenwalder Kita Parkspatzen. In der städtischen Einrichtung wird das Mittagessen angeliefert. © MOZ/Bettina Winkler

Knackpunkt ist die Höhe des Essengeldes. Laut Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom September 2016 müssen die Eltern "einen Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen entrichten".

Doch was würde es kosten, wenn Eltern täglich selbst für ihre Kinder kochten? "Wir müssten in die Töpfe gucken", sagt Grünheides Sozialamtsleiter Bernd Schlüter. Das geht nicht. Dennoch müssen Kosten für Zutaten, Energie, Müll, Miete und Herd berücksichtigt werden. "Alles, außer die Personalkosten, fließt in die Kalkulation mit ein", verdeutlicht Schlüter.

Um eine fundierte Grundlage zu erhalten, wurde ein Wochenspeiseplan mit fünf Kindergerichten erstellt. Spaghetti Bolognese und Gemüse-Reispfanne sind dabei. "Wir haben virtuell eingekauft, schätzen Energie- und Fahrkosten", erklärt Schlüter. Zum Sozialausschuss im März solle die Kalkulation vorliegen, spätestens Anfang Oktober die neue Satzung in Kraft treten.

Die Eltern der 511 Mädchen und Jungen, die in den fünf Grünheider Kitas und dem Hort betreut werden, sollen das Geld dann an die Gemeinde zahlen, nicht mehr an den Caterer. Geplant sei eine monatliche Pauschale, sagt Schlüter. Melden Eltern ihre Kinder rechtzeitig vom Essen ab, bekommen sie den Betrag am Jahresende zurück, kündigt er an. Derzeit kostet ein Kita-Essen 1,85 Euro, ein Schul-Essen 2,05 Euro.

In Fürstenwalde, das selbst sieben Kitas, davon drei Horte, betreibt, ist man schon weiter als in Grünheide. Zum 1. April soll eine neue Satzung in Kraft treten. Darüber wurde bereits in zwei Ausschüssen diskutiert. Die Stadtverordneten gaben aber kein Votum ab. Sie wollen in der Versammlung am Donnerstag eine Entscheidung fällen. Die Verwaltung hatte eine Kalkulation der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen erarbeitet. Für eine Mittagsmahlzeit in Krippe und Kindergarten betragen sie demnach 1,76 Euro und im Hort 1,86 Euro. Derzeit zahlen die Eltern für das Kita-Kind maximal 1,70 Euro. Die Differenz zum aktuellen Preis von 1,92 Euro übernimmt die Stadt. Die Deckelung beim Kita-Essen wurde 2015 beschlossen und würde, wenn die Stadtverordneten keine andere politische Entscheidung treffen, wohl weiter gelten.

Das Geld soll wie in Grünheide über eine Monats-Pauschale von den Eltern erhoben werden. Die wird auf der Grundlage der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen und der durchschnittlichen Anwesenheitstage (Krippe/Kindergarten: 204; Hort: 162,23) berechnet. Sie soll laut Satzung 29,92 Euro in der Kita und 25,15 Euro im Hort betragen. Eine Rückzahlung bei Krankheitstagen ist aber nicht vorgesehen. Die Ausnahme bildet die Abwesenheit von mehr als sechs Wochen.

Trotz der Pauschale wird aber laut Erklärung von Fachgruppenleiter Andreas Politz im Hauptausschuss von den Eltern verlangt, dass sie bei einer Erkrankung des Kindes am selben Tag, bis 8 Uhr, die Kindereinrichtung und den Caterer informieren. Das stieß auf Unverständnis bei Abgeordneten.

Auch im Amt Spreenhagen wird derzeit kräftig gerechnet, sagt Sozialamtsleiterin Astrid Biedermann. Im ersten Halbjahr solle die neue Essengeldsatzung fertig werden. "Runter mit dem Preis geht es nicht", blickt sie voraus.