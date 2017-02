Rathaus bekommt neues Herzstück

artikel-ansicht/dg/0/

In der neuen Mitte des Rathauses sieht es aus wie in einer Rumpelkammer. Noch stapeln sich in den Ecken die Umzugskartons, aussortierte Büromöbel, Europaletten und alte Frankfurt-Prospekte. Doch schon bald wird hier der Puls der Stadt schlagen - so sieht es das Konzept der Architekten Andreas Schwarz und Ralf Fleckenstein vor.

Die Decke, die den Lagerraum vom darüber liegenden Wirtschaftshof trennt, kommt weg, das dann ebenerdig liegende Atrium wird auf Höhe des zweiten Obergeschosses überdacht und erhält eine umlaufende Galerie. Von dieser Halle aus gelangen Besucher barrierefrei zum Bürgeramt und über Treppen oder Aufzüge zu den Räumen im ersten und zweiten Obergeschoss. Gleichzeitig wird auch die Ausstellungshalle des Kunstmuseums an das Atrium angebunden und der gesamte Eingangsbereich über Rückbauten durchlässiger gestaltet. "Wir öffnen das Rathaus, geben dem Gebäude eine neue Mitte, ein Forum", erklärte Baudezernent Markus Derling am Montag beim Medientermin zum offiziellen Start der Sanierung. Das Atrium werde das alte Rathaus - dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert reicht - und seine Erweiterung aus dem Jahr 1913 räumlich zusammenbringen. "Die große Halle soll Besucher spüren lassen, dass sie im Rathaus willkommen sind."

Bevor die Vision Wirklichkeit wird, muss allerdings noch die eine oder andere Hürde genommen werden. Mehr als 20 Millionen Euro sind insgesamt für das Bauprojekt nötig. Bislang stehen der Stadt 9 Millionen Euro aus Förder- und (geförderten) Eigenmitteln für einen ersten Bauabschnitt zur Verfügung. Die Kredite für die Restsumme hat das Land noch nicht gewährt. "Trotzdem haben wir uns mit dem Fördermittelgeber darauf verständigt, dass wir eine Gesamtplanung vornehmen, um einen roten Faden und eine Grundlage für die weiteren Bauabschnitte zu haben", so Markus Derling. Seit einigen Wochen finden im und am Gebäude bereits vorbereitende Untersuchungen statt. Begutachtet wird unter anderem der Baugrund. Denn der Boden muss die neuen Gebäudebestandteile im Bereich des Atriums tragen können. Zugleich verschafft sich Kunsthistoriker Jan Holland einen Überblick über die Bauhistorie des Rathauses - es ist die Grundlage, um Bögen des mittelalterlichen Altbaus wiederherzustellen. Sie sind hinter der vorgestellten, verputzten Fassade des 100 Jahre alten Anbaus versteckt. In dem Bereich sollen später auch die verschiedenen Bauphasen des Rathauses lesbar gemacht werden.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Nach Abschluss der Vorbereitungen und Planungen, die rund 3 Millionen Euro kosten, wird sich im September entscheiden, was im ersten Bauabschnitt für 6 Millionen Euro realisiert werden kann. Im Vordergrund stünden dabei zunächst die Dämmung und der Brandschutz für das Gebäude inklusive des Daches, erläuterte Architekt Andreas Schwarz. Zudem sollen die technischen Anlagen und Leitungen erneuert werden. "Aber auch, was die Erschließung des Rathauses betrifft, wollen wir im ersten Bauabschnitt Akzente setzen", unterstreicht Derling.

Ein Schwerpunkt werde auf der Sanierung des Sitzungssaales für die Stadtverordneten liegen. Er ist seit dem Frühjahr 2014 nicht mehr benutzbar, nachdem Teile der Unterdecke abgestürzt waren. Seitdem tagt die Stadtverordnetenversammlung im Kleist Forum. Die Vertreter der SVV hätten die wichtigste Rolle in Frankfurt zu spielen, findet Derling. Die künftige Architektur des Ratssaales solle daher sowohl Transparenz als auch den politischen Diskurs um die besten Ideen für die Stadt widerspiegeln.