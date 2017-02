Polizeibericht Oranienburg vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Sonntag zwei Pkw BMW X 5 eines Autohandels an der Sachsenhausener Straße aufgebrochen. Auch zwei abgemeldete Unfallfahrzeuge Mercedes Viano und Mazda CX 70 sind geöffnet worden. Bordelektronik wurde gestohlen. Gesamtschaden rund 15 000 Euro.

Drogen im Auto gefunden

Germendorf. Polizisten kontrollierten am Sonntag gegen 2 Uhr in der Annahofer Straße einen Ford Ka, in dem zwei dunkel gekleideten Personen (19 und 17 Jahre alt) saßen. Im Kofferraum fanden die Beamten Spraydosen, benutzte Gummihandschuhe sowie eine Bong. An der Kleidung der Personen befanden sich Farbanhaftungen, an der Bong Anhaftungen illegaler Betäubungsmittel. Ein Verfahren wegen illegalen Drogenbesitzes wurde eingeleitet.

Einhandmesser sichergestellt

Oranienburg. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend um 18.40 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz stellte die Polizei einen Fahrradfahrer ohne Licht fest. Bei der Überprüfung der Person bemerkten die Beamten, dass der Mann für jedermann sichtbar ein Einhandmesser am Hosengürtel trug. Die Polizei stellte das Messer sicher und fertigte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Mit 1,82 Promille am Lenker

Oranienburg. Ein 32-jähriger Radfahrer, der am Sonntagabend um 19.30 Uhr in der Stralsunder Straße kontrolliert wurde, stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Beamten veranlassten eineBlutprobe, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.