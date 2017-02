Polizeibericht Eberswalde vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Sonntagnacht gegen 3 Uhr kontrollierte die Polizei in Eberswalde in der Angermünder Straße einen verdächtigen Pkw. Im Fahrzeug lagen abgeschnittene Kupferkabelstücke. In der Nähe des Fahrzeugs konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei der Suche nach weiteren Mittätern kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde gestellt. Beide machten keine Aussage. Die Ermittlungen, woher die Kabel stammen, dauern an.

Gestohlenen Pkw wiederentdeckt

Eberswalde. Ein Zeuge fand einen am 17. Februar gestohlenen VW Caddy, da er das Fahrzeug kannte, er wusste, dass es vermisst wird. Das Fahrzeug stand am Sonntagnachmittag in der Oderberger Straße. Das Türschloss war beschädigt, das Radio fehlte. Die Polizei sicherte die Spuren.

Verfassungswidrige Kennzeichen

Bernau. Die Fassade des Bernauer Bahnhofs wurde in der Nacht zum Montag mit Graffiti beschmiert. Da es sich um Hakenkreuze handelt, ermittelt der Staatsschutz.

Diebe verursachen hohen Sachschaden

Seefeld. Einen Schaden von 15 000 Euro verursachten Diebe in der Nacht zum Sonntag in Seefeld, Krummenseer Chaussee.