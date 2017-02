Polizeibericht Schwedt vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenselchow. Nach einem Feuer in der Lagerhalle eines Gewerbebetriebes in der Hinrichsdorfer Straße in Hohenselchow am Sonntagnachmittag ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Weil es wegen der Rauchentwicklung nicht gelungen war, die Flammen zu löschen, musste die Feuerwehr anrücken. Menschen wurden nicht verletzt und keine weiteren Gebäude beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Auf gestohlenenRädern unterwegs

Prenzlau. Dass sie ohne Licht mit dem Rad unterwegs waren, ist zwei Jugendlichen in der Nacht zum Sonntag in Prenzlau zum Verhängnis geworden. Sie wurden in der Schwedter Straße von Polizisten angehalten und – weil sie sich nicht ausweisen konnten – auch noch durchsucht. Die Beamten fanden einen Schlagring und Drogen. Die Fahrräder waren zudem gestohlen. Die13 und 15 Jahre alten Jungen gab zu, sie am Bahnhof mitgenommen zu haben. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.

Unter Drogenam Steuer

Brüssow/Prenzlau. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag auf der Straße zwischen Klausthal und Brüssow gestoppt. Der 19-Jährige durfte vorerst nicht weiterfahren. Ermittlungen wegen Drogenbesitzes gibt es auch gegen einen 28-jährigen Mann in Prenzlau. Er hatte es mit der Polizei zu tun bekommen, weil er am Sonnabend eine21 Jahre alte Frau massiv beleidigt hatte.