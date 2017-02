Polizeibericht Bernau vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin. Am Sonntag gegen 18.30 Uhr beschmierte ein 28-Jähriger in einer S-Bahn Höhe des Bahnhofs Landsberger Allee eine Tür mit einem Faserstift. Ein Bundespolizist forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Daraufhin beleidigte der Mann den Beamten, attackierte ihn mit mehreren Faustschlägen. Ein Fahrgast eilte dem Polizisten zu Hilfe. Gemeinsam konnten sie den Angreifer überwältigen. Der Beamtemusste wegen Prellungen am Kopf ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Gegen den Angreifer leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Diebe verursachen hohen Sachschaden

Seefeld. Einen Schaden von 15 000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Krummenseer Chaussee. Sie brachen ein Zufahrtstor zu einem Gewerbegrundstück und mehreren Lagerhallen auf und stahlen Rüttelplatten, Handkreissägen sowie weitere Baumaschinen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Verfassungswidrige Kennzeichen

Bernau. Die Fassade des Bernauer Bahnhofs wurde in der Nacht zum Montag mit Graffiti beschmiert. Da es sich um Hakenkreuze und SS-Runen handelt, ermittelt der Staatsschutz zum Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen.

Werkzeugentwendet

Bernau. Zwischen 15. und 19. Februar brachen Diebe in der Straße Neue Gärten einen Schuppen auf, stahlen Werkzeug im Wert von 170 Euro.