Polizeibericht Gransee vom 20.02.2017

Dannenwalde. Auf eine kostenlose Ladung Kies hatten es offenbar zwei Personen abgesehen, die sich Sonnabendmittag an der Brückenbaustelle nördlich von Dannenwalde zu schaffen machten. Gegen 12.25 Uhr erreichte die Polizei eineentsprechende Meldung. Unberechtigterweise würden die Leute Kies auf einen Pkw- Anhänger schippen, hieß es. Vom Verdacht des Diebstahls sei auszugehen. Da, wie sich herausstellte, die Personen keine Erlaubnis vorlegen konnten, wurde eine Anzeige aufgenommen und der Kies wieder abgeladen.

Familienstreiteskaliert

Grüneberg. Ein handfester Familienstreit rief am Sonntag kurz nach Mitternacht die Polizei in Grüneberg auf den Plan. Eine 18-Jährige rief die Beamten, weil sie von ihren Eltern (Vater 51, Mutter 50 Jahre) angegriffen worden sei. Sie soll geschlagen und getreten worden sein und ihrerseits ihren Vater in den Unterarm gebissen haben. Die junge Frau wurde anschließend durch die Polizisten zum naheliegenden Bahnhof gefahren und alle Beteiligten belehrt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dem jetzt die Einzelheiten geprüft und bewertet werden.

Ungerechtfertigte Mahnung

Rheinsberg. Per Post erhielt eine 52-jährige RheinsbergerinEnde vergangener Woche eine Mahnung von einem Onlineshop. Laut Polizei wurde von ihr ein Betrag in Höhe von zirka 27 Euro gefordert, obwohl die Frau keine Bestellungen bei der Firma gemacht hat.