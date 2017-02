Polizeibericht Strausberg vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen. Ein Zeuge beobachtete Sonntagnachmittag, wie ein Unbekannter mit einem Audi an eine Baustelle in der Dahlwitzer Straße heranfuhr, die Baustelle betrat, das Zuleitungskabel zum Stromkasten durchschnitt und rund 25 Meter zusammenrollte. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei. Ein anderer Zeuge verwickelte den Täter in ein Gespräch, bis die Polizei eintraf. Bei der Durchsuchung des Audi fand die Polizei einen Bolzenschneider, aber kein weiteres Diebesgut. Die Schuhsohlen und die Spuren wurden fotografiert. Bei der Überprüfung des Täters fand die Polizei heraus, dass für den 24-Jährigen in Deutschland eine Fahrerlaubnissperre vorliegt. Die Polizei stellte das Kabel sicher und fertigte Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Diebstahlsversuchs.

Ski samt Stöcken verschwunden

Strausberg. Aus einemKeller eines Mehrfamilienhauses Am Annatal stahlen Unbekannte zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag ein Paar Ski samt Stöcken. Auch auf die Wohnung der Mieterin hatten es die Täter abgesehen. Doch es blieb beim Versuch. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. Im Keller stand ein Beil, welches die Täter benutzt haben könnten. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

In Bäckerei eingebrochen

Neuenhagen. In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Hoppegartener Straße ein und stahlen eine Brotschneidemaschine. Schaden: rund 1500 Euro.