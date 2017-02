Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553771/

Trotz Sonntagsfahrverbot war am Sonntag gegen 3 Uhr ein Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Polizisten stoppten ihn an der Rastanlage Biegener Hellen-Süd. Auf dem Auflieger entdeckten sie Baumaschinen, die unzureichend oder gar nicht gesichert waren. Eine Überprüfung ergab, dass diese von zwei Baustellen an der A2 gestohlen worden waren. Der 36-jährige Lasterfahrer wurde vorläufig festgenommen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Im Buschmühlenweg ereignete sich am Sonntag gegen 13.20 Uhr ein Unfall. Ein 63-jähriger Radfahrer fuhr dort in Richtung Güldendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Audi, der aus einer Grundstücksausfahrt kam. Der Radfahrer wurde dabei verletzt. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Bungalows durchsucht

Zwischen Donnerstag und Sonntag haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Bungalows in einer Gartensparte im Klingetal verschafft. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Heimelektronik und Fahrräder. Der Schaden beträgt etwa 900 Euro.

Diebe brechen in Keller ein

Am Weinbergweg sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Daraus haben sie diverse Werkzeugmaschinen gestohlen.

Ein Blitzer steht an der Großen Müllroser Straße.

Blitzer